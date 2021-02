Nederlander Marwan Kenzari naast Dwayne Johnson in superheldenfilm

Kenzari zal in de film te zien zijn samen met Hollywoodgigant Dwayne ’The Rock’ Johnson. Het is niet bekend welke rol de acteur gaat spelen.

Black Adam is een nieuwe film van productiehuis DC Comics in de reeks Shazam! die vertelt over een tienerjongen die in een superheld kan veranderen. Het eerste deel was in 2019 een van de grote bioscoophits. De opnames gaan volgens The Hollywood Reporter in april van start in de Amerikaanse stad Atlanta.

Kenzari werkt de afgelopen jaren afwisselend in Nederland en Hollywood. Zijn grootste wapenfeit in de VS was tot nu toe de rol van schurk Jafar in de Disney-hit Aladdin. In Nederland was hij vorig jaar nog te zien in de thriller Instinct van Halina Reijn.