Zo faciliteerde vader Queen Elizabeth affaire voor toekomstige koning

Premium Royals

Carel Kraayenhof: Voor altijd de man van ’De Traan’

Woensdag is het twintig jaar geleden dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima elkaar in De Nieuwe Kerk in Amsterdam het jawoord gaven. Het leverde Nederland die dag ook de beroemdste traan uit de geschiedenis op. Carel Kraayenhof, daarvoor verantwoordelijk, zegt nu: „Ik was daar geen moment ve...