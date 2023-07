Chimène van Oosterhout dankbaar voor steun: ’Grootste pleister op mijn hart’

De presentatrice, die vrijdag door acuut hartfalen werd opgenomen in een ziekenhuis, noemt de steunbetuigingen „de grootste pleister” op haar hart. In het ziekenhuis onderging zij direct een operatie. Ook bedankt Van Oosterhout het personeel in het ziekenhuis waar zij is behandeld.

Ook blikt Van Oosterhout terug op haar vakantie, waarin ze dus met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. „Wat twee heerlijke weken op Kos beloofden te worden, werd na een superstart, op de 5e dag, mij bijna fataal!”, schrijft ze daarover. Van Oosterhout ging op vakantie met goede vriendin actrice Tanja Jess. „Na een unieke kitesurfsessie, werd ik met bijna geen hartslag meer (20%) met loeiende sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis op Kos. Katheterisatie, medicatie en geweldige specialistische hulp, hebben mijn hartfunctie een upgrade gegeven van momenteel 45%.”

Voor Van Oosterhout is het inmiddels „langzaam aan tijd om te denken aan een reis naar huis”. „Ik geloof dat ik voor het eerst na een vakantie enorm blij ben om naar huis te gaan!”