Marieke Elsinga geteisterd door jeuk: ’Soms geen ruimte in mijn hoofd voor die kleine’

„’Jeuk is erger dan pijn’ hoor je wel eens zeggen. Leek mij altijd een beetje onzin. Nou, daar ben ik van teruggekomen”, begint Marieke haar verhaal op Instagram bij een foto van haarzelf en de kleine Jip. Ze legt uit dat ze tijdens haar zwangerschap last kreeg van een jeukend plekje op haar linkerbeen, waarna al snel meerdere plekken op allebei haar benen ontstonden. Het werd bestempeld als zwangerschapsjeuk die na de bevalling wel weer zou verdwijnen. „Voorgeschreven zalfjes en crèmes hielpen maar matig en in de eerste week na Jip z’n geboorte trok het niet weg, maar werd het alleen maar erger. Eczeem zou het zijn. Maar de behandeling sloeg niet aan.”

Nog altijd wordt Marieke geteisterd door de jeuk. „Inmiddels - bijna 8 weken na mijn bevalling - doet staan zeer, ga ik soms gek van de jeuk onder een koude douche en neemt m’n vriend me dansend mee door de woonkamer om me af te leiden (Hollandse hits zijn favoriet!). Vanmiddag heb ik een afspraak bij een heel erg goede dermatoloog. Ik heb de nachtjes afgeteld. Vandaag hoop ik op de juíste diagnose en dus ook de juíste aanpak. Ik kom er heus vanaf”, vervolgt ze hoopvol.

Hoewel Marieke zichzelf op sociale media vooral van haar beste kant laat zien, besloot ze nu toch open kaart te spelen over de ongemakken in haar leven. „Omdat ik het onderdeel vind van mijn zwangerschapsverhaal en wil vertellen dat een lijf tijdens en na een zwangerschap een flinke klap krijgt, fysiek én mentaal”, legt ze uit.

„Mijn kraamtijd met Jip is zalig, maar ik heb ook verdriet omdat ik voor mijn gevoel soms geen ruimte in mijn hoofd heb voor die kleine, omdat de jeuk zoveel plek inneemt. Je ziet hier alleen de vrolijkheid, de blije koppies, misschien het terugverende lijf, maar ontzwangeren is soms een f*cking zwaar proces. Niet erg, want het is het allemaal meer dan waard, maar misschien is dit een hart onder de riem voor andere (wens)moeders. Of het schrikt juist af...” Het schrijven van haar bericht heeft in ieder geval Marieke zelf al een beetje geholpen. „Duurde even om dit te tikken. Heb zeker 13 min niet gekrabd”, eindigt ze.