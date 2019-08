Azealia Banks ergert zich aan gebrek aan alcohol en drugs in Zweden

„Ik snap dat A$AP Rocky door de passief-agressieve aard van de Zweden en het gebrek aan goede cocktails totaal uit zijn plaat ging hier”, laat Banks weten op haar Instagram Story, refererend aan het feit dat haar collega-rapper korte tijd in een Zweedse cel zat, nadat hij ruzie kreeg met een aantal mannen op straat in Stockholm.

Ook hekelt ze het socialisme in Zweden. „Ik voel me hier onderdrukt door het socialisme. Er is geen wiet, de alcoholwetten zijn streng en er is alleen saai eten”, schrijft Banks. „Dit socialismegedoe is onzin en werkt alleen als iedereen een algemeen doel heeft. Het werkt in Zweden, want iedereen hier is wit. Amerikaanse jongeren en Bernie Sanders zijn gek dat ze dit naar Amerika willen brengen.”

Banks beschuldigt de Zweden ook van racisme. „Zweden denken dat ze zo progressief zijn, maar ze zijn racistisch. Ze zijn het soort racistisch waarbij ze automatisch walging voelen als ze een zwart iemand zien. Ze kijken je niet eens boos aan, ze vermijden al het oogcontact.”