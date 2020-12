Modetycoon Nygård gearresteerd wegens seksueel misbruik

Uit rechtbankverslagen blijkt dat de 79-jarige in ongenade gevallen modetycoon in Winnipeg, Canada is gearresteerd op grond van de uitleveringsakte. Begin dit jaar deden de Amerikaanse federale autoriteiten een inval in het hoofdkantoor van Nygård in Manhattan.

De FBI doorzocht de kantoren van de modetycoon eerder dit jaar nadat tien vrouwen een rechtszaak hadden aangespannen waarin zij Nygård ervan beschuldigen dat hij zijn bedrijf en medewerkers heeft ingezet om jonge slachtoffers te regelen. Die zouden soms 14 of 15 jaar oud zijn geweest. Naar verluidt lokte hij ze met beloftes dat ze geld zouden krijgen en een modellencarrière, voordat ze verkracht werden of gedwongen deel moesten nemen aan een van zijn fetisjen. Volgens de aanklacht zou Nygård bovendien een database hebben bijgehouden op een bedrijfsserver met de namen van duizenden potentiële slachtoffers.

In totaal hebben 57 vrouwen zich aangesloten bij de rechtszaak, waarin hij wordt beschuldigd van geweld, intimidatie en omkoping. Ook zijn twee zoons zouden zich bij de vermeende slachtoffers hebben geschaard. Volgens de mannen betaalde Nygård een prostituee om van hen ’een man te maken’. De jongens waren naar eigen zeggen 15 en 14 toen het gebeurde.

Nygård ontkent alle aantijgingen.