Sofia Vergara wint rechtszaak om ingevroren embryo’s

In de periode dat het model een relatie had met Nick Loeb, lieten ze in 2013 twee embryo’s invriezen voor het geval ze in de toekomst samen kinderen wilden krijgen. Ze tekenden daarbij een contract dat deze embryo’s alleen ’gebruikt zouden worden als beide partijen daarmee zouden instemmen’. Sinds ze in de lente van 2014 hun verloving hebben verbroken, is er al een strijd om de embryo’s gaande.

De rechtbank van Louisiana verweet Loeb dat hij bij verschillende rechtbanken aan het ’shoppen’ is om zijn zin te krijgen. Omdat hij geen inwoner van de staat is, werd zijn zaak afgewezen. Loeb gaat in hoger beroep.