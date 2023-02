Marieke Elsinga over alleen laten baby: ’Zie er niet tegenop’

Marieke beviel op 9 november van het jongetje. „Ik zie er niet tegenop”, vertelde zij aan het ANP. „Want dan weet ik dat Jip bij mijn vriend Sander is, en dat ik hem vanavond weer zal zien. Soms zal het lastig zijn als ik een foto krijg en denk ’aaaaah’. Maar het is top om te combineren. En het voordeel van vroeg op is dat ik ook weer vroeg thuis ben. Dat is beter te combineren met een kind dan een 9-tot-5-baan.”

De Qmusic-coryfee luistert vaak ’s ochtends naar het programma waar zij normaliter achter de microfoons zit als zij Jip borstvoeding geeft. „Het houdt me scherp”, verklapt Marieke. „Dan denk ik: ik had dit gezegd, of ik zou het zo zeggen - alsof ik aan de show meedoe. Ik mis het team en ik mis Mattie, als vriend en collega.” Wanneer Elsinga precies weer aan de slag gaat, maakt zij binnenkort bekend.

Na twee sobere edities vanwege de toen geldende coronaregels, reikt Qmusic de Top 40 Awards vrijdagavond weer groots uit. In Rotterdam Ahoy worden de muziekprijzen in het bijzijn van publiek uitgedeeld en zijn er live-optredens van nationale en internationale artiesten. Grote kanshebbers op een prijs zijn Son Mieux, Tiësto, Harry Styles en Kris Kross Amsterdam. Ze zijn in drie categorieën genomineerd.