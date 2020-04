Pauline Broekema geeft dwarse tekenares Edith Auerbach een gezicht

Pauline Broekema: „Het fascineert me hoe mensen na hun dood zomaar in het niets kunnen verdwijnen.” Ⓒ Foto René Bouwman

Twee verhuisdozen met 1200 tekeningen, een dunne catalogus, wat snippers papier en een A4-tje met beknopte biografische aantekeningen van Edith Auerbach: meer had Pauline Broekema niet, toen ze besloot een kleine roman over de dwarse kunstenares te schrijven. „Er was vrijwel niets bekend over haar. Ik moest echt spoorzoeken en schatgraven. Zelfs haar sterfdatum was in nevelen gehuld.”