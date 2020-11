Connie Witteman en Albert Verlinde begraven strijdbijl

„Albert, dankjewel voor je excuses, ik heb besloten het verder te laten voor wat het is...”, schrijft ze onder een plaatje op Instagram. Op die afbeelding staat de tekst ’spread love, not hate’.

Connie liet zondagavond weten dat ze aangifte tegen haar buurman ging doen. De theaterproducent zei bij Shownieuws dat hij haar ’door het trappenhuis wilde trekken’, omdat Witteman zich uitliet over de coronamaatregelen. In een video zei Witteman dat ze het onverantwoord vindt dat mensen nog steeds op vakantie naar Curaçao mogen. Daarom roept ze op om de grenzen te sluiten, iets wat Verlinde onverantwoord vindt. „Ik was niet thuis gelukkig dus ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, vertelde hij bij Shownieuws. „Waarom doe je dit nou? Wat heeft dat nou voor zin?”