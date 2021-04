Woede over Morrissey-aflevering The Simpsons

En hoewel de naam van Morrissey niet expliciet wordt genoemd, kan er geen twijfel over bestaan dat de makers van The Simpsons zich hebben laten ’inspireren’ op de oud-frontman van de iconische band The Smiths.

Vrijwel direct na de uitzending deelde Peter Katsis, de manager van Morrissey, zijn ongezouten mening over wat hij had gezien. „Verrassend, op een negatieve manier, wat de schrijvers van The Simpsons de afgelopen jaren hebben veranderd. De show begon met het creëren van een groot inzicht in de moderne culturele ervaring, maar is sindsdien verworden tot het proberen te profiteren van goedkope controverses en het uiteenzetten van vileine geruchten.

De show is nu zo laag dat het tactieken gebruikt zoals het neerzetten van het Morrissey-personage met een buik die onder zijn overhemd hangt (terwijl hij er nog nooit zo heeft uitgezien). Op dat moment vraag je je af wie de echte kwetsende en racistische groep hier is. Het is nog erger om te zeggen dat het karakter een racist is, zonder te refereren aan specifieke gevallen. Het dient alleen maar om de artiest te beledigen. Ze zouden zelf eens in de spiegel moeten kijken.

Omstreden

Morrissey heeft nog nooit iemand een financiële loer gedraaid, hij heeft nog nooit iemand aangeklaagd voor hun aanvallen, hij is nooit gestopt met het geven van geweldige shows en hij is nog steeds een veganist die zich inzet voor dierenrechten. Het suggereren van bovenstaande in de aflevering zegt alles over de hypocriete aanpak van de verhaallijnen in The Simpsons. De makers zijn degenen die zijn gestopt met creëren. In plaats daarvan zijn ze nu ongegeneerd kwetsend en racistisch.”

De zanger – wiens stem in de aflevering is ingesproken door Hollywoodster Benedict Cumberbatch – staat bekend om zijn omstreden uitspraken. Zo noemde Morrissey tijdens een interview over dierenmishandeling Chinezen een „tweederangs volk”. Ook haalde hij zich de woede op de hals toen hij de terroristische aanslagen in Noorwegen, waarbij 77 mensen omkwamen, bagatelliseerde. „Dat is niets vergeleken bij de dagelijkse shit bij McDonald’s en Kentucky Fried Chicken.”