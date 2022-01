Premium Het beste van De Telegraaf

Imago Nederlandse knuffelmarokkaan wankelt na meerdere zedenaangiftes Ali B: van jurystoel naar schopstoel

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Zijn handelsmerk is al jaren die tot één letter afgekorte achternaam. Een kwinkslag met een Marokkaanse knipoog, die weleens pijnlijk toepasselijk kan worden. De rapper, entertainer, cabaretier, stand-upcomedian, televisiepresentator, zakenman en jurylid bestormde de voorbije zeventien jaar de hemel, maar is nu een van de belangrijkste namen in het uitdijende Voice-schandaal. Hoe diep zal Nederlands knuffelmarokkaan vallen?