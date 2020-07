Pathé moet reorganiseren door corona, ontslagen niet uitgesloten

Dat heeft Pathé woensdag laten weten. De bioscoopketen kan niet zeggen hoeveel banen verloren zullen gaan, maar de verwachting is dat er op lange termijn „substantieel minder werk is voor enkele tientallen mensen”. In eerste instantie hoopt Pathé deze gaten op te kunnen vangen door een vacaturestop.

Pathé hoopt het bedrijf door een „efficiëntere werkwijze toekomstbestendig te maken”. De theaters zijn door de coronacrisis bijna drie maanden dicht geweest en mogen nu een zeer beperkt aantal bezoekers ontvangen omdat de 1,5 meterregels moeten worden gehandhaafd.

„De realiteit is dat we een flinke achterstand hebben opgelopen en deze niet zomaar gaan inhalen”, stelt algemeen directeur Jacques Hoendervangers. „Hoewel veel bezoekers ons wel al weten terug te vinden, komen we ook op dit moment nog lang niet in de buurt van de normale bezoekersaantallen en dat heeft uiteraard veel impact op onze inkomsten.” Het bedrijf vreest dat de socialdistancingregels nog wel enige tijd blijven. „Daarnaast zijn veel filmtitels en -producties uitgesteld en hebben we te maken met een gevoelig sentiment dat vele bezoekers nog weerhoudt van een bioscoopbezoek.”

Pathé is met dertig bioscopen, 247 zalen en 1800 medewerkers de grootste bioscoopexploitant van Nederland. Een deel van het personeel heeft een flexibel contract, zoals de servicemedewerkers die de bezoekers ontvangen in de theaters. Maar Pathé beklemtoont dat de reorganisatie „in de volledige breedte” gevolgen heeft voor de medewerkers.