Alec Baldwin ontkent: heb trekker niet overgehaald

Volgens Baldwin is het enkel de vraag wie er kogels in het geweer heeft gedaan. „De man die over de veiligheid van de filmset gaat, verklaarde dat het pistool veilig was toen hij het aan mij overhandigde”, zegt Baldwin in de podcast.

De FBI concludeerde zaterdag nog dat Baldwin de trekker van het geweer op de set van Rust „zeker weten” zelf heeft overgehaald. In oktober schoot Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk neer op de set van de western Rust. De acteur repeteerde met een wapen dat niet geladen hoorde te zijn, maar dat was het wel. De 42-jarige Hutchins stierf bij het incident. Ook de regisseur van de film raakte gewond. De politie in New Mexico, waar het voorval plaatsvond, heeft de zaak nog in onderzoek.

De FBI heeft het wapen onderzocht en geconcludeerd dat het inderdaad niet af kon gaan zonder dat iemand handmatig de trekker overhaalde. Of het interview met Baldwin in de podcast is opgenomen voor of na het bericht van de FBI is niet bekend.