Wim de Bie riep tijdens zijn carrière op om niet achter de massa aan te lopen, en sprak decennia lang het geweten aan van progressief denkende Nederlanders. Dat zegt algemeen directeur Lennart van der Meulen namens de VPRO in een verklaring over de overleden cabaretier en schrijver.

„Voor meerdere generaties progressief denkende Nederlanders heeft Wim de Bie het geweten aangesproken”, aldus Van der Meulen. „Hij deed altijd een appèl tot nadenken en beschaving, en niet achter de massa aanlopen. En dat met het unieke gevoel voor humor dat het werk van Van Kooten en De Bie kenmerkte.”

’Krasse knar’

„Bij het verdrietige bericht van overlijden van krasse knar Wim de Bie denk ik terug aan de zondagavonden van mijn jeugd”, schrijft premier Mark Rutte op Twitter. „Vaste prik: Koot en Bie met onvergetelijke types als Tedje van Es.”

„Wim de Bie was visionair, scherp, humoristisch. Sterkte aan alle nabestaanden”, reageert Rutte op het overlijden van de komiek en schrijver. De Bie werd vooral bekend als deel van het duo Van Kooten en De Bie.

’Dierbare vriend’

Lol hebben om het lol hebben, daar was Wim de Bie niet van. „Er moest een betekenis, een boodschap aan gekoppeld worden”, zegt collega en generatiegenoot Freek de Jonge tegen het ANP. Maandag werd het overlijden bekend van De Bie, met wie De Jonge in het verleden samenwerkte.

„Hij was eigenlijk altijd de strijder voor, of de vertegenwoordiger of redacteur van het zuivere van het engagement. De lol om de lol, dat was niet Wim de Bie”, aldus De Jonge. „Het moest een inzicht verschaffen over een situatie. En daar was hij soms een beetje calvinistisch streng in, maar dat was zijn sterke punt in dat duo”, zegt hij verwijzend naar Van Kooten en De Bie, het komische duo dat De Bie jarenlang vormde met Kees van Kooten.

De Jonge noemt De Bie ook „een dierbare vriend”, „misschien zelfs iets meer een dierbare collega. En een monument in televisie-amusement, en ook als satiricus. Maar Wim was misschien wel ondanks alles een grappenmaker, hij was heel erg komisch omdat hij het eigenlijk allemaal zo ongelooflijk serieus meende. En het was een fijn mens om mee om te gaan.”

Kees van Kooten en Wim de Bie met Freek de Jonge in 1983. Ⓒ ANP/HH

(Taal)vernieuwer

„Hoor zojuist dat Wim de Bie is overleden. Een groot kunstenaar, een (taal)vernieuwer, iemand die ons met Kees van Kooten een spiegel voorhield, richtingbepalend voor mijn generatie”, schrijft Frits Spits. „Ik wens iedereen die dicht bij hem stond alle mogelijke sterkte. Ik zal hem nooit vergeten.” In zijn NPO Radio 1-programma De Taalstaat besteedt Spits zaterdag „ruimschoots” aandacht aan het overlijden van schrijver, cabaretier en taalkunstenaar.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wordt „verdrietig” van het nieuws. „Wat een held. En wat waren hij en Kees van Kooten hun tijd ver vooruit met #VanKootenEnDeBie. Zelfs mijn kinderen vinden het nog geweldig om terug te zien.” Ook Eurocommissaris Frans Timmermans staat stil bij het overlijden. „Alsof met een harde klap een belangrijk boek in mijn leven wordt dichtgeslagen.” Annabel Nanninga, mede-oprichter van de politieke partij JA21, verwijst naar een bekend typetje van De Bie. „Frank van Putten kan helemaal niet dood. Daar is hij voor behandeld.”

Gezichtsbepalend

Sanne Wallis de Vries condoleert omroep VPRO met het overlijden. „Hij zou ’wat hij heeft betekend kan niet worden onderschat’ in jullie persbericht waarschijnlijk haarfijn en hilarisch gefileerd hebben. Wat hij heeft betekend kan immers niet overschat worden.” De omroep zelf laat weten dat het werk van De Bie en Kees van Kooten „gezichtsbepalend” was voor de VPRO. „Wat blijft, is de herinnering aan een geweldige maker, wiens werk we koesteren.”

Gerard Ekdom, Jan Versteegh, Eric Corton en Bastiaan Ragas plaatsen op hun socials een foto van De Bie. „Er is, denk ik, maar één persoon die ik niet persoonlijk ken en die toch elke dag even in mijn hoofd langskomt. Wim de Bie”, schrijft Guus Valk, chef van de politieke redactie van de NRC.