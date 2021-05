Hugo de Jonge bekritiseerd en bespot om Goede Tijden-tweet

Op Twitter liet de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat hij zomaar werd aangesproken. „Net in de supermarkt: ‘Meneer? Volgens mij ken ik u. Van televisie. Bent u van Goede Tijden?’ Zeker. Ik ben heel erg van goede tijden.” Hij voegde daar de hashtag Goede Tijden aan toe.

De tweet heeft dinsdag tegen het einde van de ochtend meer dan duizend reacties opgeroepen, is meer dan vijfhonderd keer geretweet en kreeg bijna 2500 likes. Maar de kritiek is niet van de lucht. Zo verwijst men naar het hoge aantal coronadoden als gevolg van de coronacrisis en vraagt men zich af hoe er dan van ’goede tijden’ te spreken valt. Vorige maand werd bekend dat in 2020 twintigduizend mensen aan corona zijn overleden.

Een praktijkondersteuner van de GGZ heeft haar tweet intussen verwijderd, maar gebruikte de anekdote om te delen wat zij meemaakt in de coronacrisis: „Net in de huisartspraktijk: ‘Volgens mij ben ik al een jaar ernstig depressief omdat ik niet naar buiten durf en m’n vaccinatie wil, waarom duurt het toch allemaal zo lang’#goedetijden’.” Een volgende vindt de ’opgeruimde tweet’ van de demissionair vicepremier eveneens ongepast. „Je kunt mensen namelijk het gevoel geven dat je ze laat stikken in je opgeruimdheid en je druk en enthousiast zijn met prestige-dingen, zoals het Songfestival.”

Ook twijfelt men aan de geloofwaardigheid van de anekdote en vraagt men zich af op De Jonge hier niet een ’Dotannetje’ doet. Tot slot varieert men al spottend onder diezelfde hashtag op het verhaal van De Jonge. Een enkeling neemt het voor de demissionair minister op. „Politici zijn ook gewoon mensen en maken mooie en minder mooie dingen mee.”