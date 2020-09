Collega’s maken zich grote zorgen om Dan Karaty

Wat is er aan de hand met Dan Karaty? Ⓒ William Rutten

De schrik sloeg vrienden en collega’s van DAN KARATY (43) maandag om het hart, toen zijn manager aan PRIVÉ verklaarde dat de choreograaf in het ziekenhuis is opgenomen. Sindsdien regent het steunbetuigingen aan zijn adres, maar blijft het ook angstvallig stil. MICHAEL SANCHEZ, de zaakwaarnemer van de choreograaf, weigert updates te geven en hult zich in stilzwijgen over de toestand van de patiënt. Collega’s in Nederland maken zich dan ook grote zorgen om de geliefde Dan, die al maanden ’opgesloten’ zat in zijn thuisland Amerika.