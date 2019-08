Chazia Mourali jaloers op foute Engelse mannen

„Zo’n Mick Jagger, van wie de vriendin nog geen zelfmoord heeft gepleegd of hij heeft alweer een balletdanseres bezwangerd”, noemt ze als voorbeeld aan presentator Toine van Peperstraten. „Of Hugh Grant, die ik weet niet hoeveel vrouwen tegelijkertijd bezwangert. Jude Law, die een relatie heeft met de bloedmooie Sienna Miller maar toch nog even tussendoor de nanny doet. Ze zijn stuk voor stuk knetterfout, maar zo understated, met dat ironische lachje. Dat gevoel dat ze uitstralen dat niets ze raakt, dat ze alles maar kunnen weglachen. Ik ben daar met mijn mediterraanse temperament echt heel jaloers op.”

Verder bekende de 55-jarige journaliste dat zij, vijftien jaar na dato, nog dagelijks wordt aangesproken op het programma De Zwakste Schakel dat ze drie jaar lang presenteerde. „Ik word nog steeds dagelijks aangesproken door mensen die daar met zoveel plezier naar hebben gekeken”, vertelde ze. „Daar hebben we zoveel losgemaakt, daar hebben we toch echt iets goeds gedaan. We hebben toen ook heel hard gewerkt om dat goed te krijgen; dat toontje, mijn imago, het zwarte leer. Dat was ontzettend leuk.”