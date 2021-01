De ’grootste kroeg’ opent gratis haar digitale deuren

Zo’n twintig artiesten, waaronder Guus Meeuwis, Armin van Buuren, Willeke Albert en André Hazes, zullen min of meer het gebruikelijke muziekfeest verzorgen vol onverwachte duetten en andere samenwerkingen. Maar dan vanuit een lege zaal, voor in de huiskamer. De grootste kroeg van Nederland is dit jaar, gratis en voor nop, digitaal te bezoeken.

Vriendschap

,,Het is voor velen een lastige tijd”, aldus Thom Ligthart, marketing manager van bierbrouwer Amstel. ,, De Vrienden van Amstel LIVE is al meer dan 20 jaar voor velen een vast item op de kalender in januari. Niet alleen voor de bezoekers, ook voor artiesten en honderden mensen achter de schermen. Reden te meer om juist nu, weliswaar in andere vorm, De Vrienden van Amstel LIVE wél door te laten gaan. Juist in mindere tijden kun je laten zien wat die lange vriendschap waard is en daarom hebben we samen besloten deze editie gratis aan te bieden. Gezelligheid voert net als altijd de boventoon aanstaande zaterdag.”

Artiesten

Het initiatief voor de digitale uitvoering komt mede van de artiesten zelf, die mensen thuis een leuke, muzikale zaterdagavond willen bieden vanaf een speciaal ontworpen, coronaproof podium. Alle artiesten zullen voorafgaand een sneltest ondergaan. De line-up zal verder bestaan uit gastheren Nick & Simon, Snelle, Thomas Acda, Paul de Munnik, Rolf Sanchez, Typhoon, Diggy Dex, Suzan & Freek, VanVelzen, Dinand Woesthoff, Maan, Kraantje Pappie, Duncan Laurence, Paul de Leeuw en Jochem Myjer.

Herinneringen

,,Elk jaar kijken we ontzettend uit naar januari”, aldus Nick & Simon, gastheren van De Vrienden van Amstel LIVE. ,,Het is de maand waarin we met bevriende collega-artiesten twee weken lang en avond aan avond met elkaar muziek mogen maken en herinneringen voor het leven maken. En wat zijn we blij dat dit jaar toch weer een bijzondere editie met elkaar neer kunnen zetten. Het zal natuurlijk wel even wennen zijn in een leeg Ahoy, maar de energie die we onderling voelen, geven we door aan al die mensen thuis.”

Veilig

Machiel Hofman van producent Tribe Company: ,,Kijkers kunnen aanstaande zaterdag een meer dan twee uur durende show vol nieuwe duetten tegemoet zien. Uitgangspunt is natuurlijk dat dat veilig gebeurt, op anderhalve meter, conform de landelijke richtlijnen en in afstemming met de Gemeente Rotterdam. We hebben daarvoor een speciaal decor ontwikkeld en iedereen in Ahoy zal vooraf een sneltest ondergaan. Dat we in amper een maand tijd een volwaardige show hebben kunnen realiseren met deze artiesten en leveranciers is geweldig en maakt me meer dan trots. We kunnen heel even doen wat we zo graag doen.”

De livestream start zaterdagavond 16 januari om 20.15 uur. Toegang kan alleen worden verkregen door vooraf gratis een kaart te bestellen via www.vriendenvanamstel.nl en vval.paylogic.com/stream. Kaarten voor de reguliere shows van 2021 zijn inmiddels omgezet naar de nieuwe reeks die in januari 2022 zal plaatsvinden.