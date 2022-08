Kort jurkje koningin Letizia maakt de tongen los

Stan Huygens Journaal

Commissaris Noord-Holland heeft eigen Oval Office

„Koningen en tsaren kwamen hier als gast. In deze kamer stond ook ooit Thomas Jefferson”, zei de Noord-Hollandse commissaris van de koning Arthur van Dijk over de grondlegger van de Verenigde Staten. Van Dijk zat in zijn eigen werkkamer in Haarlem, in het provinciehuis dat in 1789 werd voltooid voor...