André Hazes en Monique opnieuw uit elkaar: ’We zitten niet meer op één lijn’

ANDRE HAZES en MONIQUE WESTENBERG zijn opnieuw uit elkaar. Na de verloving met kerst, is er de breuk voor Pasen. Zelfs het management van de zanger, dat dinsdagavond door PRIVÉ met dit nieuws werd overvallen, was toen nog niet op de hoogte van de nieuwste verwikkelingen in het leven van de Hazes-telg. Na overleg kon het gerucht dat in kleine kring de ronde deed, worden bevestigd.