Prins Charles in Schotse kilt naar de lokale markt

Op de markt in Inverurie ging Charles in gesprek met inwoners die net als hij een rondje maakten. Van marktkooplui hoorde hij over de lokale producten die er worden verkocht, zoals lokaal gekweekt varkensvlees, honing en taarten.

Behalve de markt nam Charles ook een kijkje bij de Amity Fishing Company in Peterhead, een bedrijf dat vis verkoopt dat gevangen is voor de kust van Schotland. Het bedrijf wordt geleid door de befaamde schipper Jimmy Buchan, die ook een rol had in de met een Bafta bekroonde BBC-serie Trawlermen. De vis wordt geleverd aan mensen in heel het Verenigd Koninkrijk. De distilleerderij van Glen Garioch in Oldmeldrum, een van de oudste distilleerderijen van het land, werd ook nog aangedaan.