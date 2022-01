Jamie Lynn Spears wil privégesprek met Britney: ’Dit is gênant’

Volgens de actrice (30) heeft ze al vaak geprobeerd haar tien jaar oudere zus te bereiken. „Ik heb heel veel pogingen gedaan om je direct te spreken en dit privé af te handelen zoals zussen dat zouden moeten doen”, aldus Jamie Lynn in de post. „Maar jij kiest ervoor om alles op een publiek platform uit te spreken.”

Sinds ze niet meer onder toezicht van haar vader Jamie staat, heeft Britney meerdere keren uitgehaald naar haar familie. Afgelopen week reageerde ze boos op een interview dat zusje Jamie Lynn gaf ter promotie van een autobiografisch boek. Britney stelde dat haar zusje probeert over haar rug een boek te verkopen en dat Jamie Lynn niet kan spreken over de periode vlak voor de curatele, omdat de toen 15-jarige de zangeres in die tijd niet veel heeft gezien.

Jamie Lynn beweert dan weer dat ze er altijd alles aan heeft gedaan om haar tien jaar oudere zus te helpen onder het toezicht uit te komen. In haar aan Britney gerichte post dit weekend zegt ze: „Stop alsjeblieft met het verhaal dat ik er niet voor je ben geweest of dat ik dingen verzin. Ik deel met liefde hoe vaak ik contact met je heb gezocht, hoe ik je heb gesteund en hoe ik geprobeerd heb je te helpen. Dit is gênant en het moet stoppen. Ik hou van je.”