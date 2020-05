Bassie en Adriaan willen meewerken aan Siegfried & Roy-film

Dat heeft de woordvoerder van Bassie en Adriaan dinsdag laten weten. De broers Van Toor traden in de jaren vijftig en zestig over de hele wereld op als acrobatenduo The Crocksons. Uit die periode kennen zij Siegfried en Roy ook, met wie zij bevriend raakten. In de jaren zestig traden de vier mannen een aantal maanden samen op in dezelfde variétéshow in Bern. Hun caravans stonden zelfs naast elkaar. Aad van Toor vertelt ook over die periode in zijn biografie Moe, ik kan een salto!. Roy en zijn zakelijke partner Siegfried speelden ook een bijrol in de serie over Bassie en Adriaan in Amerika.

Bassie en Adriaan hebben elkaar sinds de coronacrisis al niet meer gezien, ook omdat Aad in Spanje woonachtig is. Ook de aangekondigde permanente expositie van het tweetal in Museum Vlaardingen is uitgesteld naar oktober. De populariteit van het duo is nog altijd onverminderd hoog. Hun vroegere avonturen vinden gretig aftrek via hun eigen YouTube-kanaal.