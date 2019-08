Taylor Swift voelde zich alleen tijdens rel met Kim en Kanye

„Een publiekelijke terechtwijzing, met miljoenen mensen die zeggen dat je ’cancelled’ bent, dat is een erg eenzame ervaring”, vertelt de Shake It Off-zangeres. „Ik denk niet dat er veel mensen zijn die kunnen begrijpen hoe het is als miljoenen mensen je haten. Als je zegt dat iemands carrière geboycot moet worden, dan praat je over een mens. Jullie sturen massaal berichten naar diegene om stil te zijn, te verdwijnen of zelfs om zelfmoord te plegen.”

De ruzie ontstond nadat Kanye West Swift een ’bitch’ noemde in zijn nummer Famous. Taylor reageerde fel op de belediging, maar Kanye en Kim kwamen al snel naar voren met Snapchat-filmpjes waarin te horen is hoe Swift toestemming geeft voor de songtekst.