Premium Het beste van De Telegraaf

Britse pers spreekt over oorlog, maar: ’Harry en Meghan hopen na wraakprojectjes tóch op verzoening’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Hoewel de Britse pers spreekt over oorlog binnen het Brits koninklijk huis, menen Harry en Meghan volgens insiders dat de storm wel zal overwaaien en ze dan een verzoeningspoging kunnen ondernemen. Ⓒ Getty Images

Was het de laatste jaren al hommeles tussen prins Harry en prins William, volgens Britse media is er nu echt oorlog! Zeker nu de trailer van de controversiële Netflix-docu over hun leven bewust gepubliceerd lijkt te zijn tijdens de trip William en Catherine naar de VS. De twee moeten eerder naar huis voor een crisisoverleg tussen William en koning Charles. En ondanks al deze chaos schijnen Harry en Meghan nog steeds te denken dat ze straks doodleuk met een olijftak kunnen komen aanzetten...