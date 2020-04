Matthew McConaughey vermaakt ouderen tijdens coronacrisis met bingo

De 50-jarige acteur, die ook werd vergezeld door zijn gezin, schreeuwde de cijfers enthousiast via het scherm. „We hebben Charles met zijn iPad hoog in de lucht. We hebben twee winnaars”, reageerde McConaughey toen er twee oudjes bingo hadden.

Alle winnaars mochten de acteur een vraag stellen, vertelde een directeur van het tehuis aan de lokale zender KEYE-TV. „Het was een droom die uitkwam. De bewoners vonden het heerlijk om Matthew en zijn gezin te zien en genoten ervan om naar hem te luisteren en te horen hoe hij zelf door deze crisis heen komt. Het gaf ze hoop en het was de boost die ze nodig hebben om door deze eenzame en uitdagende tijd heen te komen.”