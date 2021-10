Charlie Sheen hoeft ex geen alimentatie meer te betalen

Een rechter in Los Angeles heeft dinsdag bepaald dat Charlie Sheen geen alimentatie meer hoeft te betalen aan de moeder van zijn tienerdochters. Een bron meldt aan Entertainment Tonight dat dat in de praktijk weinig verandering zal brengen in hun regeling, want de acteur zou al vier jaar niets aan Denise Richards hebben overgemaakt.