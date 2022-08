Dit bedrag tellen William en Catherine neer voor nieuwe school kinderen

De keuze voor de nieuwe school is volgens The Telegraph gevallen op Lambrook School, een semi-exclusieve school in de buurt van hun nieuwe stekje Adelaide Cottage. Op Lambrook wordt het emotionele welzijn van de kinderen boven hun schoolresultaten gesteld. Hoewel de kinderen verplicht zijn om ook op zaterdag naar school te gaan, staat daar tegenover dat er genoeg ruimte en tijd is om hun favoriete sporten te beoefenen, zoals voetbal, cricket, rugby, golf en zwemmen.

Maar daarvoor tasten William en Catherine ook diep in de buidel. Terwijl het schoolgeld voor een kleuter omgerekend al 5000 euro per kwartaal bedraagt, is het voor kinderen die de basisschool-leeftijd bereiken nog een hoop meer. Dan dienen ouders maar liefst 7700 euro per kind per kwartaal neer te leggen. Daarbij komt ook nog 1800 euro aan inschrijfgeld per prins of prinses.

Behalve hun grote liefde voor het platteland, is de voornaamste reden voor William en Catherine om naar Windsor te verhuizen de gezondheid van Queen Elizabeth die steeds meer achteruit gaat. Adelaide Cottage bevindt zich niet ver van het landgoed waar Elizabeth vertoeft, zo kan het koninklijk paar dus gemakkelijk bij haar op bezoek.