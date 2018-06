Sylvie Meis is HSV nog niet vergeten

Dat Sylvie nog vaak aan HSV denkt, komt niet alleen door Rafael. „Ik gebruik nog altijd een sleutelhanger van HSV”, lachte de 39-jarige showvrouw bij een event in Hamburg waar ze haar nieuwe zonnebrillencollectie presenteerde.

Samen met haar ex woonde ze tweemaal in Hamburg. Eerst van 2005 tot 2008 en daarna tussen 2012 en 2015. Sylvie en Rafael werden in Hamburg gezien als een glamourkoppel. Ze liet weten nog altijd mee te leven met het wel en wee van HSV. Het gaat momenteel niet goed met de club. HSV staat laatste in de competitie en als dat zo doorgaat, degradeert de club. „Ik blijf de club steunen”, zegt Sylvie desondanks. „Ik hoop dat alles dit seizoen nog goedkomt. Een Bundesliga zonder HSV kan ik me niet voorstellen.”