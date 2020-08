Ryan Reynolds heeft spijt van huwelijkslocatie

„Dat is iets waar we altijd diep en onvoorwaardelijk spijt van zullen hebben’, vertelde Ryan aan zakenblad Fast Company. „Het is onmogelijk om dat goed te maken. Wat we toen zagen was een trouwlocatie op Pinterest. Wat we daarna zagen was een plaats die was gebouwd op een verwoestende tragedie.”

Volgens de acteur werkt schaamte op een bijzondere manier. „Zo’n gigantische fucking fout kan ervoor zorgen dat je stopt of dat het je een nieuw perspectief op dingen geeft en je aanzet tot actie”, legt hij uit. „Het betekent niet dat je niet nogmaals de fout in gaat, patronen en sociaal aangeleerd gedrag zijn dingen waar je je hele leven aan moet werken.”