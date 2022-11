Om deze reden zei Lindsay Lohan ja tegen kerstfilm

„Ik miste het om op een filmset rond te lopen”, aldus Lohan. „En ik miste het echt om personages tot leven te wekken. Dit was gewoon het perfecte script, vol liefde en familie en romantiek en vreugde in één”, zegt de actrice over de kerstfilm. Lohan bracht speciaal voor de film ook een cover van de aloude kerstklassieker Jingle Bell Rock uit.

Falling for Christmas met Lohan is vanaf 10 november te zien op Netflix. Haar tegenspeler is Chord Overstreet, die eerder te zien was in de musicalserie Glee. In maart werd bekend dat Lohan een deal heeft gesloten met Netflix voor nog twee andere films. „We zijn tot nu toe zo blij met onze samenwerking met Lindsay en zetten die graag voort”, liet een woordvoerder van Netflix toen weten.