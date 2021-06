Beau gaat eigen Villa Felderhof maken

In Lago di Beau gaat Beau BN’ers interviewen aan het Comomeer in Italië, zo verklapt hij dinsdag aan RTL. Behalve dat de show op Villa Felderhof gaat lijken, kan hij nog geen details geven. In het populaire NPO-programma, dat in 1998 werd bekroond met de Gouden Televizier-Ring, interviewde Rik Felderhof telkens twee BN’ers in een villa in Frankrijk.

Beau is overigens niet de enige die werkt aan een programma in de stijl van Villa Felderhof. Ook Henk Krol kondigde onlangs een pilot aan van een show waarin hij vanuit zijn eigen bed and breakfast in Brabant het gesprek aan gaat met BN’ers.

’Brandende hel over dorre heide’

Van Erven Dorens heeft een behoorlijk pittige nacht achter de ruk. De presentator schoot maandagavond behoorlijk uit zijn slof in zijn talkshow en lag daar naar eigen zeggen de hele nacht van wakker. „Iedereen even zijn kop houden. Nee, echt! Ik ben er helemaal klaar mee!”, schreeuwde hij uit toen een discussie over vaccineren uit de hand liep.

Beau kreeg behoorlijk wat kritiek op sociale media en vindt ook zelf dat hij te ver is gegaan „Je bent natuurlijk gastheer in een talkshow en dan moet je je gedragen. Dan moet je niet onbeschoft gaan worden. Het kwam voor mij tot een kookpunt, omdat niemand luisterde. Ik zei ’koppen dicht’, maar dat moet je eigenlijk niet zeggen”, verklaarde hij dinsdag op Radio 538.

Wel schrok hij van de reacties die hij kreeg. „Ik kijk eigenlijk nooit op sociale media, want ik ben heel goed voor mezelf, maar och… Het is alsof er een soort brandende hel over een dorre heide op je afstormt.”