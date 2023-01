Martijn Krabbé reist de wereld rond voor RTL 4

„Ik zou zo graag in de totale vergetelheid willen belanden. Dat niemand meer weet wie je bent of herkent.”, die woorden sprak Martijn Krabbé eind november toen hij te gast was in Isola di Beau. Hij was klaar om binnen drie jaar stilletjes afscheid te nemen van de tv-wereld.

Dat voornemen lijkt voorlopig van de baan: vanaf half maart is hij te zien als presentator van het gloednieuwe Race across the world maakt. In dit groots opgezette programma reizen vijf koppels op de bonnefooi door Midden- en Zuid-Amerika: van Mexico-Stad naar Vuurland voor de kust van Argentinië.

Martijn begeleidt de duo’s tijdens hun trip die maar liefst twee maanden, zeventien landen en 14.000 kilometers beslaat. Een beetje steun is geen overbodige luxe want de kandidaten mogen zelfs geen bankpas of mobieltje gebruiken tijdens hun reis.

De keus voor Krabbé is verrassend: de laatste jaren is hij vooral actief als gezicht van grote studioshows en talentenjachten. Daar neemt hij niet volledig afscheid van: komend seizoen is hij tevens te zien in ballonkunstwedstrijd Blow up en de muzikale comebackshow Better than ever.