’Jay-Z is de rijkste hiphopartiest’

Volgens Forbes is Jay-Z allang niet meer rechtstreeks afhankelijk van zijn muziekinkomsten. De artiest, die sinds 2019 miljardair is, verdient onder meer door aandelen in Armand de Brignac-champagne. Ook liep hij onlangs flink binnen door de verkoop van zijn belang in D’Ussé-cognac. Ook heeft de rapper zijn eigen platenlabel Roc Nation.

De nummer twee op de lijst van rijkste artiesten in de hiphopscene is Diddy, hij zou een vermogen van ruim een miljard dollar hebben opgebouwd.