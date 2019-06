Claudia de Breij maakt loflied voor Oranje leeuwinnen

Zie die Leeuwinnen komt naar verwachting donderdag op Spotify en YouTube Music te staan. De Breij, haar band en een achtergrondkoor met onder anderen zangeres Giovanca zullen het lied vrijdagavond voor het eerst ’publiekelijk’ uitvoeren in het tv-programma M. Een eerste fragment was donderdagochtend te horen in het programma Jan-Willem Start op! op NPO Radio 2.

„Het nummer is ontstaan in een spontane opwelling”, vertelt De Breij. „Ik liep al langer met het idee in mijn hoofd. Maar voor die peptalk in Zeist heb ik het uitgewerkt. Ik ben heel trots dat het team het lied gelijk heeft omarmd als hún nummer; de demo die we hebben gemaakt, staat ook al op de playlist voor hun kleedkamer. Succesvoller kan het lied voor mij eigenlijk niet meer worden.”

Het WK-vrouwenvoetbal in Frankrijk gaat vrijdag van start. Oranje speelt de eerste wedstrijd op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland.