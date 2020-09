’Robert Pattinson is besmet met het coronavirus’

Warner Bros wil het nieuws niet bevestigen. „Een lid van de crew van The Batman is positief getest op Covid-19 en isoleert zich volgens de protocollen. Het filmen wordt tijdelijk onderbroken”, is het enige wat de organisatie wil zeggen over de situatie.

De opnames voor de nieuwe film werden maandag weer opgepakt na een lange pauze. De opnames lagen een tijd stil vanwege het coronavirus.