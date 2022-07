Premium Het beste van De Telegraaf

Drommen fans wachten al uren op hun ster Slapen op straat voor Styles: ’Harry heeft me geholpen om te snappen wie ik ben’

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Voor de deur slapen mag niet, maar niemand houdt je tegen als je even verderop onder de brug gaat liggen. Dat deed de 18-jarige Miriam dan ook, om vanavond zo dicht mogelijk in de buurt van Harry Styles te komen. In de Amsterdamse Ziggo Dome geeft het Britse popidool zijn langverwachte concert, dat in 2019 al werd aangekondigd.