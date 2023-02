Familie Jelies uit Een Huis Vol maakt ’droom’ waar en emigreert naar Spanje

„Wij als gezin dromen er al jaren van om naar Spanje te emigreren”, schrijft Janneke. „En nu is dit in november onverwachts op ons pad gekomen om dit te realiseren.”

De familie heeft hun woning in Tollenbeek onlangs te koop gezet. „We hebben al het een en ander op het oog in Spanje, maar we kunnen en willen dit pas bezichtigen als het huis daadwerkelijk verkocht is. Vandaar dat wij het ook niet eerder naar buiten wilden brengen, omdat dit als gezin een heel grote stap is. Maar wij hebben dit al maanden/jaren op het oog om dit ooit te kunnen doen.”

Het gezin belooft hun fans op de hoogte te houden van hun avontuur. „Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle stappen die we gaan zetten. Geen beren die op een weg komen, want die hebben we zelf allemaal al besproken. En we krijgen al veel hulp met die stappen die we gaan zetten”, sluit Janneke het bericht af.