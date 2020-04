Tweede Downton Abbey-film pas over meer dan een jaar

Gareth Neame stelt dat de makers zich willen toeleggen op een vervolgfilm als ze iedereen weer bij elkaar kunnen krijgen. „Ergens dit jaar zullen we een script hebben, en dan gaan we proberen alle acteurs weer te strikken, zodra dat allemaal weer mogelijk is.”

De producent waarschuwt dat het nog wel even zal duren voordat een tweede film daadwerkelijk in de bioscoop te zien zal zijn, zeker nu de filmwereld nagenoeg plat ligt vanwege het coronavirus. „Het is geen kwestie van maanden, zelfs niet van een jaar. Het zal even duren voordat het allemaal zover is, maar goed, we willen ook niet na twaalf maanden alweer terug zijn.”