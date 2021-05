Toch nog een rol voor Duncan tijdens finale Songfestival?

In een nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts blikt Telegraafverslaggever Richard van de Crommert met Katja Zwart vooruit op de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Hoofdproducent Sietse Bakker reageert op de coronabesmetting van Duncan Laurence. Gaan we de oud-winnaar nog terugzien in de finale? Verder gaat het in de podcast uitgebreid over de bijzondere startplek van Malta, de outfits van de presentatoren, en de potentiële winnaars en verliezers.