Serie over conflicten Trump met FBI-baas Comey uitgesteld tot na verkiezingen

The Comey Rule, zoals de show gaat heten, is een verfilming van het boek dat Comey schreef over zijn conflicten met Trump, A Higher Loyalty. In de serie wordt de president gespeeld door Brendan Gleeson, Jeff Daniels kruipt in de huid van Comey. Holly Hunter is in de serie te zien als procureur-generaal Sally Yates, Michael Kelly als Comeys FBI-opvolger Andrew McCabe en Kingsley Ben-Adir speelt in de show Barack Obama.

Deadline speculeert dat de keuze om de serie tot na de verkiezingen uit te stellen vragen zal opwerpen. Volgens bronnen van het vakblad werd de productie juist zo snel mogelijk gedraaid om klaar te zijn voor uitzending in de verkiezingsweek. Deadline suggereert dat de wederzijdse bewondering van Trump en CBS-baas Shari Redstone ervoor kan hebben gezorgd dat het team van de president om uitstel heeft gevraagd bij het moederbedrijf van Showtime.