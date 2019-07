Werelderfgoed Nederland wil meewerken Songfestival

Volgens de stichting is het een goede gelegenheid om te laten zien wat voor mooie plekken er in Nederland zijn. „De tien UNESCO-werelderfgoederen zeggen maximale medewerking toe aan de organisatie”, zegt Boris van der Ham, voorzitter van Stichting Werelderfgoed Nederland.

De tien door UNESCO erkende werelderfgoederen in het Koninkrijk der Nederlanden zijn: Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, het Ir. D.F. Woudagemaal, Willemstad Curaçao, Droogmakerij de Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee, de Grachtengordel van Amsterdam en de Van Nelle Fabriek.

In totaal zijn er nog zes steden en regio’s die het Eurovisie Songfestival willen organiseren: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht/Limburg, Arnhem en Den Bosch. Breda maakte maandag bekend zich terug te trekken. Eerder lieten Leeuwarden en Den Haag weten het liedjesspektakel niet langer te willen huisvesten. De overgebleven kandidaten hebben tot en met 10 juli de tijd om plannen via het zogeheten bidbook in te dienen bij de organisatie. In augustus moet de gaststad worden bekendgemaakt.