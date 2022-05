Ziek gestalk blijft dooretteren in ’Zeeman confronteert’

Ditmaal is het niet vader Edward die zich grote zorgen maakt, maar een moeder en haar kind. Nynke kreeg onlangs te horen dat haar dochter al ruim een jaar wordt overspoeld met anonieme berichtjes, die bolstaan van de seksuele intimidatie en doodsbedreigingen. Saillant detail: haar dochter heeft een relatie met de zoon van Edward, de jongen die eerder nog uit huis werd geplaatst vanwege zijn griezelige stalkberichtjes aan zijn eigen familie. Nynke is ervan overtuigd dat hij ook nu weer bezig is. Maar Zeeman en zijn collega Nico van Dries willen dat wel eerst zeker weten.

Alle informatie wijst weer richting Ameland, het eiland waar Edward en zijn gezin heen vluchtten om van het gestalk af te zijn. Moderne technieken, zoals het volgen van een mobiel IP-adres, worden gecombineerd met boerenverstand. Leg de tekstberichten uit 2020 maar eens naast de nieuwe bedreigingen, om de overeenkomsten te spotten. Niet alleen het gebruik met cijfers en woorden zoals ’grafkist’ vallen op, maar ook het abominabele taalniveau. Het terugkerende woord ’mogol’ blijkt een belangrijke aanwijzing te zijn.

Toch is het voor Zeeman nog niet zo makkelijk om deze zaak écht op te lossen. Was de hulp rondom Edwards zoon wel goed genoeg, en kan dat überhaupt worden verbeterd? Niet alles kan netjes worden afgerond in deze aflevering. Voor de moeder van Nynke - die door alle angst zo werd leeggezogen dat ze in de ziektewet belandde - breken hopelijk betere tijden aan.