Mel B wil seksspeeltjeslijn beginnen

Ze is niet de eerste ster die zich op de markt van seksspeeltjes richt. Gwyneth Paltrow produceert al een tijd exclusieve dure speeltjes voor tussen de lakens, zo prijsde ze in 2016 een gouden dildo ter waarde van omgerekend 13.000 euro aan. Naar verluidt wil Mel B iets betaalbaarders op de markt brengen.

Haar woordvoerder laat aan the Sun weten: „Het is iets dat ze met de juiste fabrikanten wil doen. Melanie heeft veel gesprekken gehad met Britse vrouwen die klaagden over het huidige aanbod. Een vrouw vroeg bijvoorbeeld naar een vibrator die op een lipstick lijkt, wat niet verkrijgbaar is in Groot-Brittannië”

Een paar maanden geleden claimde de biseksuele Mel B nog een avontuurtje te hebben beleefd met haar mede-Spice Girl Geri Halliwel. Tot op heden ontkent Geri dat er tussen de twee meer dan vriendschap was.