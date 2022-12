Filmrecensie Timothée Chalamet en Taylor Russell zijn sterk filmkoppel in ’Bones and all’

Door Marco Weijers

Lee (Timothée Chalamet) en Maren (Taylor Russell) worden elkaars veilige haven in ’Bones and all’.

De sfeer is wat broeierig wanneer Maren (Taylor Russell) tijdens een slaapfeestje met andere tienermeiden de vinger van een van haar vriendinnen in haar mond neemt. Even later klinkt er luid gegil en het gekraak van bot. Voor haar vader is dat incident de laatste druppel: hij laat zijn dochter in de steek en zet haar in Bones and all op het spoor van haar moeder, die blijkbaar ook kampte met kannibalistische neigingen.