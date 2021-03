Zoon Brad Pitt kiest kant Angelina Jolie

Premium Tussen de lakens

Karin (38) heeft een affaire met een jongen van 23: Finn heeft een lekker lijf

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Karin (38). Ze is getrouwd, heeft twee jonge kinderen én een affaire met een jongen van 23. Zodra ze de kans krijgt, spreekt ze met hem af.