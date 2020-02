Tino Martin weer samen met zijn ex-vriendin

„Het gaat heel goed. We hebben de draad weer opgepakt”, vertelt Tino aan Shownieuws. Eerder werd al bekend dat hij en Kimberley weer aan het daten waren.

Het koppel maakte vorig jaar zomer bekend na een relatie van drie jaar uit elkaar te gaan. Ze waren uit elkaar gegroeid, zei Timo toen. „We leefden ieder ons eigen leven. Kimberley met haar horecabedrijf Tante Roosje in Amsterdam en ik dus met mijn carrière. Dat bracht zo veel stress en spanningen met zich mee dat het op een gegeven moment te veel botste. Kort door de bocht gezegd: we konden op het laatst niet meer met, maar ook niet zonder elkaar. Alle twee zijn we er kapot van, maar het is beter zo.”