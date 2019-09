Prins Harry verheugt zich op Nederlandse stroopwafels

„De Nederlanders zijn fantastische supporters en dat is ook een van de redenen waarom we voor jullie hebben gekozen”, zegt Harry in een video op Instagram, waarin hij stilstaat bij vijf jaar Invictus Games. „We kijken enorm uit naar Den Haag en naar de zee en het geluid van Oranjesupporters. Maar ook naar de stroopwafels (of hoe je die ook noemt), de dj’s en de gastvrijheid. Ik denk dat het fantastisch wordt. Ik kan niet wachten.”

De vijfde editie van de Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden. Vorig jaar mei werd bekend dat het sportevenement voor militairen naar Nederland komt. Eerdere edities vonden plaats in Londen, Orlando, Toronto en Sydney.