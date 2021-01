’Meilandjes verlaten Hengelo’

Volgens Nu.nl gaat de familie ’op termijn’ weer verhuizen. Martien en Erica zouden noodgedwongen moeten vertrekken, omdat ze er niet uitkomen met de gemeente Bronckhorst nadat er problemen waren ontstaan over het bestemmingsplan van het erf. Eerder vertelde Martien daar al openhartig over in Linda’s Wintermaand.

„Jullie wonen nu in Hengelo en daar is gedoe met vergunningen. Als dat niet goed komt, verkas je weer en ga je weer ergens anders zitten?”, vroeg Linda aan hem. „Ja, dat vind ik wel heel erg hoor”, reageerde hij bevestigend.

Vervolgens legde Martien uit: „Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang erop zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente. Van de gemeente Bronckhorst: het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn bij ons. Ik woon in de grote boerderij, dan heb je een corridor en dan de kleine boerderij daaraan vast, daar woont Erica. Nou toen wij dat kochten was er een prachtige keuken met een zwarte AGA-cooker, een volledige badkamer met een ovaal bad, een sauna d’r in en nou krijgen we brieven, dat wij er waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen.”

Erica liet dinsdag aan RTL weten dat Maxime binnenkort gaat samenwonen met Leroy. Ook is er een beetje haast bij, omdat Leroy zijn appartement al verkocht heeft.